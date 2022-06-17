В автобусах Казани появятся QR-коды с программой Сабантуя

В автобусах Казани разместят QR-коды со схемой площадки Сабантуя и праздничной программой. Увидеть их можно будет в транспорте, курсирующем до главной площадки праздника — Березовой рощи в поселке Мирном, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Чтобы узнать о запланированных мероприятиях достаточно навести камеру смартфона на QR-код, после чего в телефоне откроется сайт со всей необходимой информацией о национальном празднике.

Сабантуй в Казани состоится 19 июня: кроме Мирного, празднование пройдет в Березовой роще поселка Дербышки и в лесопарке у озера Лебяжьего.