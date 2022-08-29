В автобусах Казани появится двуязычный аудиогид об истории и культуре города

Фото: kzn.ru

Завтра, в День города и День республики, в автобусах Казани зазвучит историко-культурный аудиогид об истории и культуре столицы Татарстана на татарском и русском языках. Об этом сообщает отдел по реализации национальной политики в области языковой культуры городского исполкома.

Услышать двуязычный аудиогид двуязычный аудиогид можно будет в 12 автобусах, ходящих по четырем маршрутам: №2, 6, 90 и 91. Выбор именно этих маршрутов связан с их протяженностью, что позволяет охватить разные части города.

Фото: kzn.ru

Во время поездок жители и гости Казани смогут узнавать увлекательную информацию об истории микрорайонов и слобод города, известных личностях, топонимах, уникальных местах, парках, памятниках и зданиях, а также о городских легендах.

Краткую информацию будут включать по ходу движения, между остановками. При этом для каждого объекта предусмотрено несколько вариаций, которые будут звучать в разные недели. Для каждого маршрута выбрано более 100 примечательных фактов.

Фото: kzn.ru

К озвучиванию аудиогида привлечены актеры различных театров, радио- и телеведущие. Научным консультантом аудиогида выступает историк и популяризатор науки Айрат Файзрахманов. Музыкальное оформление подготовила молодая пианистка и композитор Миляуша Хайруллина.

Тексты для аудиогида написали историк, журналист, победитель конкурса «Лучший экскурсовод Казани 2021 года» Марк Шишкин, журналист, краевед и музыкант Радиф Кашапов, историк, директор Национального архива в 2019–2022 годах Ильдар Шафиков.

«Безусловно, хочется много рассказать, но нашей задачей было не надоесть пассажиру. Мы решили ограничиться небольшой, но очень емкой информацией. Большинство информации связано с наименованием улиц, с застройкой тех или иных районов», — пояснил Айрат Файзрахманов.