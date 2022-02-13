В Австрии заявили, что не последуют чужим желаниям и не откажутся от «Северного потока-2»

Австрия не будет следовать чужим желаниям в вопросе «Северного потока — 2» и не откажется от него. Если «вторжения» на Украину не будет, газопровод нужно запустить в эксплуатацию. Таким мнением поделилась глава Министерства цифровизации и экономики страны Маргарете Шрамбек.

«Я знаю, что есть страны, которые хотят, чтобы Австрия вообще отказалась от „Северного потока — 2“. Этого не будет с моей стороны и со стороны министра иностранных дел, потому что мы как государство очень много инвестировали [в газопровод] через [австрийскую нефтегазовую компанию] OMV», — цитирует министра ТАСС.

Она добавила, что государства должны соблюдать международное верховенство закона, также необходимо обеспечить «безопасность инвестиций OMV».

При этом возможные санкции в отношении России серьезно скажутся на Австрии, добавила глава ведомства, напомнив, что у страны созданы хорошие экономические связи и с Украиной, и с Россией.

В заключение Шрамбек подчеркнула, что Россия полностью следует договоренностям о поставках газа в Австрию.