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В Австралии во время учений разбился военный вертолет с морпехами США
Военный вертолет, на борту которого находились около 20 морских пехотинцев США, разбился во время учений у берегов Австралии, сообщает телеканал Sky News.
Отмечается, что около 11.00 по местному времени вертолет Osprey разбился возле острова Мелвилл во время учений.
В оборонном ведомстве Австралии подтвердили, что в момент крушения на борту вертолета не было австралийцев.
Телеканал уточнил, что на борту вертолета находилось примерно двадцать американских военных. В результате аварии могут быть жертвы. Членов экипажа объявили пропавшими без вести.
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