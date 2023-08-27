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Происшествия 27 августа 2023 10:44

В Австралии во время учений разбился военный вертолет с морпехами США

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Военный вертолет, на борту которого находились около 20 морских пехотинцев США, разбился во время учений у берегов Австралии, сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что около 11.00 по местному времени вертолет Osprey разбился возле острова Мелвилл во время учений.

В оборонном ведомстве Австралии подтвердили, что в момент крушения на борту вертолета не было австралийцев.

Телеканал уточнил, что на борту вертолета находилось примерно двадцать американских военных. В результате аварии могут быть жертвы. Членов экипажа объявили пропавшими без вести.

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