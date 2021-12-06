В Австралии установят «черный ящик», который будет фиксировать данные о цивилизации

В 2022 году на острове Тасмания в Австралии установят подключенный к интернету «черный ящик» Земли с огромными хранилищами данных. Он будет записывать важные сведения о планете и цивилизации, сообщает радио Sputnik.

Устройство изготовят из стальной брони толщиной 7,5 миллиметра.

«Назначение этого устройства — предоставить беспристрастные материалы о событиях, которые ведут к прекращению существования планеты, взять ответственность за будущие поколения и побудить к срочным действиям», — сообщается на сайте «Черного ящика».

В память устройства будут вноситься данные о температуре на суше и в море, а также об окислении океанов, содержании углерода в атмосфере, исчезновении видов живых существ и изменениях суши.

Кроме того, будет фиксироваться информация о численности людей на Земле, о военных затратах разных стран и об уровне потребления электричества.