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Ру Тат
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Общество
6 декабря 2021  16:02

В Австралии установят «черный ящик», который будет фиксировать данные о цивилизации

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В 2022 году на острове Тасмания в Австралии установят подключенный к интернету «черный ящик» Земли с огромными хранилищами данных. Он будет записывать важные сведения о планете и цивилизации, сообщает радио Sputnik.

Устройство изготовят из стальной брони толщиной 7,5 миллиметра. 

«Назначение этого устройства — предоставить беспристрастные материалы о событиях, которые ведут к прекращению существования планеты, взять ответственность за будущие поколения и побудить к срочным действиям», — сообщается на сайте «Черного ящика».

В память устройства будут вноситься данные о температуре на суше и в море, а также об окислении океанов, содержании углерода в атмосфере, исчезновении видов живых существ и изменениях суши.

Кроме того, будет фиксироваться информация о численности людей на Земле, о военных затратах разных стран и об уровне потребления электричества.

#австралия #земля #изменения климата
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