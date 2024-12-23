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В Австралии умер 90-летний крокодил Берт из фильма «Крокодил Данди»
Крокодил Берт, известный по роли в фильме «Крокодил Данди» с Полом Хоганом в главной роли, умер в крокодиловом парке Crocosaurus Cove в австралийском Дарвине, передает РИА Новости.
«С большой грустью информируем о кончине Берта, знаменитого австралийского крокодила и звезды австралийского фильма «Крокодил Данди». Берт мирно скончался в минувшие выходные. Предположительно, ему было больше 90 лет, и его уход знаменует завершение целой эры», – говорится в сообщении парка в социальной сети Facebook*.
Гребнистого крокодила Берта выловили в реке Рейнольдс в 1980-х годах. В 2008 году он переселился в крокодиловый парк Crocosaurus Cove, где провел остаток своей жизни без пары, но при этом заслужил любовь и уважение как сотрудников парка, так и многочисленных посетителей благодаря своему энергичному характеру.
Парк также отметил, что участие Берта в фильме «Крокодил Данди» сделало его одной из самых известных рептилий в мире, способствовав формированию образа Австралии как страны с суровыми природными условиями и уникальной фауной.
Фильм «Крокодил Данди», снятый режиссером Питером Фэйменом, вышел в прокат в 1986 году. Это комедия о приключениях охотника на крокодилов Мика Данди, который отправляется в Нью-Йорк, чтобы помочь журналистке, рассказывающей о его жизни. Роли главных героев исполнили Пол Хоган и Линда Козловски.
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