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В Австралии арестовали супругов-россиян по подозрению в шпионаже
В Австралии федеральная полиция страны задержала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в шпионаже, сообщает РИА Новости.
Арест произошел в Брисбене, где пара проживала более десяти лет. Задержанными оказались 62-летний мужчина и его 40-летняя супруга, обладающие двойным гражданством.
Особый интерес представляет тот факт, что женщина несколько лет служила в австралийской армии в качестве техника по информационным системам. По мнению следствия, во время одного из отпусков она совершила секретную поездку в Россию, после чего якобы попросила мужа получить доступ к ее рабочему аккаунту и переслать некую информацию.
Австралийские следователи полагают, что супруги целенаправленно собирали данные для передачи российским властям. Хотя точный характер этой информации не раскрывается, паре предъявлено обвинение в подготовке шпионской деятельности.
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