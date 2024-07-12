В Австралии арестовали супругов-россиян по подозрению в шпионаже

В Австралии федеральная полиция страны задержала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в шпионаже, сообщает РИА Новости.

Арест произошел в Брисбене, где пара проживала более десяти лет. Задержанными оказались 62-летний мужчина и его 40-летняя супруга, обладающие двойным гражданством.

Особый интерес представляет тот факт, что женщина несколько лет служила в австралийской армии в качестве техника по информационным системам. По мнению следствия, во время одного из отпусков она совершила секретную поездку в Россию, после чего якобы попросила мужа получить доступ к ее рабочему аккаунту и переслать некую информацию.

Австралийские следователи полагают, что супруги целенаправленно собирали данные для передачи российским властям. Хотя точный характер этой информации не раскрывается, паре предъявлено обвинение в подготовке шпионской деятельности.