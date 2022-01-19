В Авиастроительном районе Казани житель одного из домов заполнил стояк монтажной пеной

Житель одного из многоквартирных домов Авиастроительного района Казани заполнил стояк монтажной пеной. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«В одном из домов Авиастроительного района энтузиаст движения #Хочувсезнать решил проверить, какое количество монтажной пены вмещается в полый цилиндр диаметром 100 мм. <…> для испытаний житель взял собственный канализационный стояк», — с иронией заметил представитель исполкома.

Фото со страницы www.facebook.com/Iskander.Giniyatullin

По словам Гиниятуллина, работникам ЖЭУ удалось извлечь из стояка «плотный цилиндр застывшей пены длиной 15 метров».

В связи с этим замглавы исполкома Казани назвал лучшим отдыхом для представителей отрасли перемену занятий. И добавил: «Считаю, что жители дома, испытавшие на себе последствия эксперимента, должны дать оценку шаловливым ручонкам своего соседа — естествоиспытателя».