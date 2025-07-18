В Авиастроительном районе Казани закрыли ломбард за незаконную выдачу займов

В Авиастроительном районе Казани на пять суток приостановили работу ломбарда за незаконную выдачу потребительских займов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Выяснилось, ломбард незаконно выдавал потребительские займы под залог имущества, не имея статуса финансовой организации.

После получения исполнительного производства судебные приставы Авиастроительного районного отделения Казани выехали на место и опечатали помещение.