news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 18 июля 2025 15:35

В Авиастроительном районе Казани закрыли ломбард за незаконную выдачу займов

Читайте нас в
Телеграм

В Авиастроительном районе Казани на пять суток приостановили работу ломбарда за незаконную выдачу потребительских займов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Выяснилось, ломбард незаконно выдавал потребительские займы под залог имущества, не имея статуса финансовой организации.

После получения исполнительного производства судебные приставы Авиастроительного районного отделения Казани выехали на место и опечатали помещение.

#приставы #ломбард
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
TatarSu: Кировская дамба станет новым местом притяжения для всех казанцев

TatarSu: Кировская дамба станет новым местом притяжения для всех казанцев

17 июля 2025
«Она лично меня как татарина обидела»: депутаты Татарстана требуют сохранить родные языки

«Она лично меня как татарина обидела»: депутаты Татарстана требуют сохранить родные языки

17 июля 2025