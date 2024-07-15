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Происшествия 15 июля 2024 22:41

В Авиастроительном районе Казани загорелось офисное здание

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Сегодня вечером в Казани загорелось здание на улице Побежимова. Сообщение о возгорании поступило в 20.41. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что в здании находятся помещения различных организаций. До прибытия огнеборцев из здания эвакуировались 6 человек. Была угроза распространения огня.

В 21.22 пожарным удалось справиться с огнем. Площадь пожара составила 20 «квадратов».

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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