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В Авиастроительном районе Казани загорелось офисное здание
Сегодня вечером в Казани загорелось здание на улице Побежимова. Сообщение о возгорании поступило в 20.41. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Отмечается, что в здании находятся помещения различных организаций. До прибытия огнеборцев из здания эвакуировались 6 человек. Была угроза распространения огня.
В 21.22 пожарным удалось справиться с огнем. Площадь пожара составила 20 «квадратов».
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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