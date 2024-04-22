В Авиастроительном районе Казани водитель «Гранты» не уступил дорогу и устроил ДТП

На пересечении улиц Максимова- Лукина в Казани произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля «Лада Гранта» не уступил дорогу Opel.

«В результате столкновения пострадал 48-летний водитель отечественного авто, его доставили в травмпункт», – сообщили в ведомстве.