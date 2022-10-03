В Авиастроительном районе Казани установят бюст Хабибуллина

В Авиастроительном районе Казани установят бюст Р. М. Хабибуллина с благоустройством прилегающей территории за 23 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Новый памятный объект должен появиться у школы №115 по улице Беломорская, 144 не позднее июля 2023 года.

Заказчиком выступило ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», заявки принимаются до 6 октября.

Начальная цена контракта составляет 23 млн 73 тыс. 68,62 рубля.