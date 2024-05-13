В Авиастроительном районе Казани прошли учения по тушению лесных пожаров

В Пригородном лесничестве Казани провели пожарно-тактические учения по тушению лесных пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По легенде учений, в Авиастроительном районе Казани загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра пожар перешел на хвойный лес, существует угроза перехода огня на санаторий «Крутушка» и жилой массив Крутушка, в котором расположены 150 жилых домов.





«Сегодня в Авиастроительном районе Казани проведено учение по тушение лесного пожара с привлечением 40 единиц техники и 130 человек личного состава Казанского звена территориальной подсистемы РСЧС. Отработано межведомственное взаимодействие группировки по тушению лесного пожара, создан оперативный штаб по тушению лесного пожара, куда были включены межведомственные рабочие группы - это представители служб администрации города Казани и санатория "Крутушка", управления гражданской защиты исполкома города, МВД и минлесхоза, работники центра медицины катастроф» – сообщил заместитель начальника службы ГУ МЧС России по РТ Альберт Григорьев.

В ведомстве отмечают, что проведение таких учений становится актуальным с наступлением засушливой сухой погоды. До 80% лесных пожаров возникает из-за нарушения населением мер пожарной безопасности в местах отдыха.

Сотрудники МЧС России призывают жителей Татарстана быть предельно осторожными с огнем в лесу.