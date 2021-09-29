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Ру Тат
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29 сентября 2021  18:38

В Авиастроительном районе Казани пройдет бесплатная вакцинация и стерилизация собак

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В эту субботу мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак посетит Авиастроительный район Казани. Все желающие смогут привести питомцев на осмотр бесплатно, уточняет пресс-служба мэрии столицы РТ.

Прием будет вестись с 10 утра до 2 дня в порядке живой очереди. Помимо прививки и стерилизации, специалисты могут провести чипирование животного либо повесить ему бирку на ухо. Также у владельцев есть возможность оформить ветпаспорт.

Мероприятие состоится на территории ветеринарной лечебницы по улице Побежимова, 2.

#вакцинация животных #стерилизация
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