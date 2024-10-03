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Общество 3 октября 2024 11:53

В Авиастроительном районе Казани появится улица Прокофия Зубца

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Новой улице в Авиастроительном районе Казани присвоили имя ученого-конструктора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Прокопия Зубца. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в новом выпуске сетевого издания муниципальных правовых актов.

Улица будет включена в адресный план города, а также специальный реестр. Согласно ситуационному плану, она расположена между улицами Дементьева и Михаила Миля.

Скришнот документа / сетевое издание муниципальных правовых актов мэрии Казани

#улицы казани
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