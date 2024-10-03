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В Авиастроительном районе Казани появится улица Прокофия Зубца
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Новой улице в Авиастроительном районе Казани присвоили имя ученого-конструктора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Прокопия Зубца. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в новом выпуске сетевого издания муниципальных правовых актов.
Улица будет включена в адресный план города, а также специальный реестр. Согласно ситуационному плану, она расположена между улицами Дементьева и Михаила Миля.
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