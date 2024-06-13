В Авиастроительном районе Казани появился сквер имени Тихомирова

Сквер находится около здания Казанского Гипронииавиапрома имени Б. И. Тихомирова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Расположенный в Авиастроительном районе столицы Татарстана сквер назван в честь инженера, многолетнего руководителя АО «Казанский Гипронииавиапром» Бориса Тихомирова. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в очередном Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Общественное пространство находится около здания акционерного общества «Казанский Гипронииавиапром имени Б. И. Тихомирова». Оно ограничено улицами Дементьева и Ижевская.

Скриншот приложения к постановлению исполкома Казани

«<...> настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — сказано в документе.

Борис Иванович Тихомиров работал в Казанском Гипронииавиапроме с 1970 года, а в 1988-м возглавил его. Он скончался от инфаркта летом 2020 года.