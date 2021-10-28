В Авиастроительном районе Казани построят новый жилой массив на 16 тыс. человек

В Авиастроительном районе Казани, западнее поселка Кадышево, в будущем может появиться новый жилой массив на 16 тыс. человек. Соответствующее постановление мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина опубликовано в новом сборнике документов и правовых актов городской администрации.

Комплекс может расположиться на площади в 118 гектаров на территории, ограниченной с севера федеральной трассой М7 «Волга», с запада — лесом, с юго-востока — рекой Солонкой и жилым массивом Кадышево, с юга — также Кадышево, а с востока — садовым некоммерческим товариществом «Руно».

Согласно документу, жилой массив будет застроен многоэтажками и домами средней этажности, а также объектами индивидуальной застройки. Здесь планируется возвести школы, детсады, объекты для размещения организаций культуры и здравоохранения. Общая численность населения комплекса должна составить 16 053 человека.

Проект планировки и межевания территории выставят на общественные обсуждения, которые пройдут с 28 октября по 2 декабря 2021 года в информационной системе «Общественные обсуждения» (https://dispute.kzn.ru/), а также в Управлении архитектуры и градостроительства Казани. В информационной системе разместят проект и информационные материалы к нему.