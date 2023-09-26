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Руc Тат
Общество 26 сентября 2023 23:18

В Авиастроительном районе Казани открыли новое футбольное поле с беговыми дорожками

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Обновление спортивной школы «Мотор» в Авиастроительном районе Казани оценил мэр Ильсур Метшин.

На стадионе на улице Ленинградская развернули полноразмерную футбольную площадку, а также легкоатлетические дорожки с прорезиненным покрытием.

Как рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Исполкома Казани Линар Гарипов, ремонтные работы на территории спортшколы проходили поэтапно. Сначала работы проходили внутри здания школы, этим летом обновление затронуло открытую ее часть.

Отметим, что капитальные ремонтные работы также проходят в спортивных школах «Ак Буре» и «Ракета».

#спорт #детский спорт
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