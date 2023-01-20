В Авиастроительном районе Казани назначен новый прокурор

фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Авиастроительного района Казани назначен старший советник юстиции Ильдар Маликов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу районной прокуратуры.

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Ильдар Маликов уроженец Набережных Челнов, выпускник юрфака КГУ.

Свой трудовой путь в органах прокуратуры Маликов начал в 1995 году в должности следователя прокуратуры Авиастроительного района Казани. Последние десять лет занимал пост прокурора Дрожжановского района Татарстана.

