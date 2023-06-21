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В Авиастроительном районе Казани легковушка сбила женщину на пешеходном переходе
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Сегодня в Авиастроительном районе Казани сбили пешехода, пострадавшая госпитализирована. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Инцидент произошел утром на улице Петра Витера. Водитель автомобиля Opel сбил 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате пешехода с различными травмами госпитализировали.
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