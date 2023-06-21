В Авиастроительном районе Казани легковушка сбила женщину на пешеходном переходе

Сегодня в Авиастроительном районе Казани сбили пешехода, пострадавшая госпитализирована. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Инцидент произошел утром на улице Петра Витера. Водитель автомобиля Opel сбил 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате пешехода с различными травмами госпитализировали.