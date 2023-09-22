В Авиастроительном районе Казани легковушка сбила курьера на самокате

Накануне напротив дома №61 по улице Михаила Миля произошло очередное ДТП с наездом на пешехода, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, в районе девяти часов вечера 31-летний водитель не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил 20-летнего курьера, который пересекал проезжую часть не спешившись с электросамоката.

В результате ДТП пешеход госпитализирован в больницу.