В Авиастроительном районе Казани легковушка насмерть сбила мотоциклиста

Накануне на улице Беломорской в Казани произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Казани

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Hyundai при повороте налево столкнулся с мотоциклом Suzuki, под управлением 32-летнего водителя, который двигался со встречного прямо.

В результате ДТП мотоцкилист скончался в больнице.