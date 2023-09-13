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Руc Тат
Происшествия 13 сентября 2023 07:08

В Авиастроительном районе Казани легковушка насмерть сбила мотоциклиста

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Накануне на улице Беломорской в Казани произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Казани

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Hyundai при повороте налево столкнулся с мотоциклом Suzuki, под управлением 32-летнего водителя, который двигался со встречного прямо.

В результате ДТП мотоцкилист скончался в больнице.

Фото: Госавтоинспекция Казани

#дтп в казани с пострадавшим
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