В Авиастроительном районе Казани иномарка сбила 7-летнего ребенка на самокате

Накануне в Казани произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщает городская Госавтоинспекция.

Авария произошла в районе двух часов дня на улице Пржевальского. По предварительным данным, 48-летняя женщина-водитель Toyota превысила скорость и сбила 7-летнего ребенка на самокате, который в свою очередь пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате пешеход получил травмы различной степени тяжести. После осмотра медиков ребенка отпустили домой.