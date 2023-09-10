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Руc Тат
Происшествия 10 сентября 2023 18:51

В Авиастроительном районе Казани иномарка сбила 7-летнего ребенка на самокате

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Накануне в Казани произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщает городская Госавтоинспекция.

Авария произошла в районе двух часов дня на улице Пржевальского. По предварительным данным, 48-летняя женщина-водитель Toyota превысила скорость и сбила 7-летнего ребенка на самокате, который в свою очередь пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате пешеход получил травмы различной степени тяжести. После осмотра медиков ребенка отпустили домой.

#дтп в казани
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