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В Авиастроительном районе Казани иномарка сбила 7-летнего ребенка на самокате
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Накануне в Казани произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщает городская Госавтоинспекция.
Авария произошла в районе двух часов дня на улице Пржевальского. По предварительным данным, 48-летняя женщина-водитель Toyota превысила скорость и сбила 7-летнего ребенка на самокате, который в свою очередь пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В результате пешеход получил травмы различной степени тяжести. После осмотра медиков ребенка отпустили домой.
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