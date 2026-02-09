В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани зарплата выросла на 27%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Среднемесячная зарплата в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани за 2025 год выросла на 27%. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил глава районов Ренат Шамсутдинов.

Согласно презентационным материалам Шамсутдинова, в Авиастроительном районе зарплата за год увеличилась с 96,4 тыс. до 122,4 тыс. рублей, а в Ново-Савиновском – с 78,4 тыс. до 99,5 тыс. рублей.

«В 2025 году была погашена задолженность по заработной плате на сумму 9,2 млн рублей», – добавил Шамсутдинов.