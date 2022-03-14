В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани за год провели капремонт 80 домов

В 2021 году на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов татарстанской столицы провели капремонт 80 многоквартирных домов. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава администрации данных районов города Фанис Нурмухаметов.

Он отметил, что среди обращений граждан вопросы ЖКХ стабильно находятся в тройке самых важных.

«Программа капитального ремонта реализуется уже 14 лет. За этот период нам удалось капитально отремонтировать 886 многоквартирных домов Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Из них 80 домов было отремонтировано в 2021 году», – сообщил докладчик.

По словам Нурмухаметова, помимо капремонта силами управляющих компаний проводится и текущий ремонт жилого фонда. В рамках этих мероприятий в 2021 году прошли работы в 293 домах.

