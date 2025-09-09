В Авиастроительном и Московском районах Казани временно отключат холодную воду

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жителей Авиастроительного и части Московского районов Казани предупредили об отключении холодного водоснабжения. Ограничения связаны с подключением водопровода Казанского вертолетного завода, сообщили в МУП «Водоканал».

Вода будет отключена с 22:00 19 сентября до 14:00 21 сентября 2025 года.

Под ограничение попадут дома по следующим адресам:

Лукина, 48, 48 корп.2; 48а, 48б, 48в, 48г, 48д, 48е,48е/2, 48е/3, 48ж, 48и, 48/2, 48а корп.1, 50, 50а, 50в, 50/1, 52, 53, 54, 54а, 55, 60, 60 корп.1/10а, 1а, 2/15,3а, 4, 6/7, 6а, 8, 8Б, 10, 11Б,в,г,д; 11 корп.1,2; 12, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 20, 22/22, 23/3,24, 24 корп.1; 24а, 24/2, 24/3, 26, 37, 40, 41, 42а,43, 45, 45а, 46, 47, 47а,

Айдарова, четные номера домов от 2 по 12, от 6 по 60/24, нечетные номера домов 7, 7а, от 35 по 189/22,

Ак. Павлова, 32, 32/1, 36, 38, 38а, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48/1, 48/2, 48а, 50,50а, 50б, 50в, 50д, 50е, 1, 1а, 1г/1, 1г/2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 9, 9/1, 10, 10/1, 10/2, 10а,11, 11а, 13, 13а, 13б, 13в, 15, 17, 19, 19а/2г; 21, 23, 23а, 25, 25а,

Белинского, 11, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/6, 19, 20,21, 21а, 21б, 21б корп.1,2,4,5; 21б/1, 21б/4, 22, 23, 24, 24 ст. 2; 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 29Б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41,

Беломорская, нечетные номера домов от 21а до 69а корп.4, четные номера домов от 26 до 226,

Восход, 45, 45а, 45а корп.3, 4, 5, 7, 9,10, 48, 48 корп.2; 48а корп.1, 2, 3, 4, 49, 49а, б, в, г, д, 49б корп.1, 52,

Годовикова, 1а, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 14а, 15, 16, 21 корп.1, 23, 29 корп.1,частные дома от 11 до 81,

Гудованцева, четные номера домов от 2 по 110, нечетные номера домов: 11а, 11а/1, 11а/2, 11а/3, 15а/1, 71в,

Дементьева, 1 литА; 1 литБ; 1литЖ; 1в корп.4; 2Б/1, 2в корп.3; 2г корп.1; 3/2,3/4, 3а, 5а, 5б, 9, 9а, 14б, 16, 16 корп.1; 16 корп.2; 18, 18 корп.1; 20, 20а, 20а корп.1; 22, 26, 26а, 28, 28 корп.1, 2, 3; 28а, 33а, 34, 37, 39, 43, 43/1,43а корп.1, 45, 49а корп.1; 49б, 49б корп.1, 2; 51, 51/1, 51 корп.1; 53, 70а, 70а корп.1, 2, 7, 72, 72 корп.1,2,6; 72а, 72б, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5,72/6, 72/7, 74, 1/1, 1корп. 3, 4, 8, 9, 11, 11а, 14, 15, 16, 17, 18, 35, 37, 40, 41, 41а, 41б, 41в, 48, 50, 57, 66, 97,101 ,110,187,

Желябова, 2,

Ижевская, 2, 2 корп.1; 2а, 2/2, 4а,

Карагандинская, 4а, 6, 6а,

Копылова, 4, 4а, 8, 12, 14, 14а, 18, 18/1,

Короленко, дома от 115 до 120,

Ленинградская, 49а, 51а, 53а, 53а корп.1, 55а, 56а, 57а, 60, 60а, 60б,

Ленинградская 2-я, 4,

Лядова, 13а, 15а, 16, 16/1,

М. Миля, все дома (кроме 1стр, 2стр, 3стр, 4стр),

Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2а/1, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7/6, 7а, 8, 10, 10корп.2; 12, 12а, 14, 14а, 14/1, 14/2, 16, 16а, 18, 18/1, 20, 20а, 22/22, 34а,49, нечетные номера домов от 55/15 по 123, четные номера домов от 58а по 128,

Малая Печерская, 6, 7, 8, 8а, 10, 10а,

Молодежная, 3, 3а, 6, 6а, 8, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 12, 14, 14а, 14б, 16, 16а,18, 18а,

Молодежный пер., 3/23, 4, 6,

Ново-Караваевская, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 10,

Обнорского, 30, 30 корп.1, 2, 3; 30а, 30а корп.1; 30а ст.1; 49, 208а, 208корп.1, 210,

П. Витера, 43,

Побежимова,15/2, 17, 31, 46, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59; нечетные дома от 61 по 145, четные дома от 52 по 114,

Пржевальского, 2, 2а, 4, 10а/60 корп.1,

Симонова, 2, 2б, 2г/19а; 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 11а, 37а,

Таймырская, 8,

Тамбовская, все дома,

Тар Урам, 1а, 3а,

Теплично-Комбинатская, все дома,

Трамвайная, 17,

Тэцевская, 10, 10/1, 10 корп.1, 3, 4; 10 лит Г7; 11, 11 корп.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,10; 11а,б; 11б корп.1, 1а корп.2, 3; 4, 4а, 4б, 4в, 4д, 4е, 5 корп.1, 5а, 5б, 5бкорп.1; 6, 7, 7 корп.1,2,3,5; 7а, 7б/1, 7в, 7в/2, 7в/3, 8, 8/1, 8/273; 9, 9а, 9а корп.1, 12, 12 корп.1, 2, 3; 13, 13а, 14, 14а, 21а корп.9; 23, 25, 25а,25а/1, 25б, 208а,

Циолковского, все дома,

Чайковского, все дома,

Чапаева, 40, 42, 42а, 44,

Челюскина, дома от 1 корп.1 по 33а (кроме дома 33/56),

Шадрина, 1,

Беломорская, четные номера домов от 236 по 260/1, нечетные номера домов от 71 по 85,

Выборгская, все дома,

Выборгский пер., все дома,

Гудованцева, нечетные номера домов от 1 по 51.

в поселке Сухая река по ул.: Поперечно-Большая, Промышленная, Сахалинская, Сухорецкая, Ударная, Блочная, Большая Заречная, Граничная, Заречная 2-я,Камчатская, Керченская, Лянгузова, Ново-Караваевская, П. Баранова; по ул. Малая Заречная – нечетные номера домов от 1 до 13а, четные номера домов от 2 до 16, Вересаева – дома от 1 по 42а, Верхоянская – дома от 1 по 48а, Пржевальского – нечетные номера домов, Северополюсная – частные жилые дома, Челюскина – четные номера домов от 68 до 110а/16,

в поселке Грабарский по ул.: Заботина, Заботина пер., Инвентарная, Карагандинская, Краснодонская, Кубанская, Кубанский пер., Л. Шевцовой, Максимова, Маркина, М. Армавирская, Нурлатская, Обнорского, Огарева, Панфиловцев, Поперечно-Донецкая, Райниса, Рыночная, Станиславского, Таймырская, Тар Урам, Тюленина, Тюлячинская, У. Громовой, Ц. Мариупольская, Шадрина, Астраханская, Астраханский пер., Ашхабадская, Б. Армавирская, Глинки, Джамбула, Дунайская, Желябова, по ул. Социалистическая,14, 15, 16, 18, 18а, 20, 20а,

в поселке Новое Караваево, все улицы

в поселке Северный, все улицы.

в СНТ: «Ветеран КАПО», «КАПО-2», «КАПО-4», «КАПО-5», «Энергетик», «КМПО-1», «КМПО-2», «Заовражье», «Сирень», «Строитель-1», «Нарцисс», «Ягодка»,«Элекон-2», «Сад №3 Казанской ТЭЦ-2».

На время проведения работ будет организован подвоз воды. Заявки принимаются по телефону 8 (843) 231-62-60.

«Наши специалисты приложат все усилия, чтобы завершить работы как можно быстрее. Приносим извинения за временные неудобства. Пожалуйста, заранее спланируйте выходные и подготовьтесь к отключению холодной воды», – говорится в сообщении.