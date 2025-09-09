В Авиастроительном и Московском районах Казани временно отключат холодную воду
Жителей Авиастроительного и части Московского районов Казани предупредили об отключении холодного водоснабжения. Ограничения связаны с подключением водопровода Казанского вертолетного завода, сообщили в МУП «Водоканал».
Вода будет отключена с 22:00 19 сентября до 14:00 21 сентября 2025 года.
Под ограничение попадут дома по следующим адресам:
- Лукина, 48, 48 корп.2; 48а, 48б, 48в, 48г, 48д, 48е,48е/2, 48е/3, 48ж, 48и, 48/2, 48а корп.1, 50, 50а, 50в, 50/1, 52, 53, 54, 54а, 55, 60, 60 корп.1/10а, 1а, 2/15,3а, 4, 6/7, 6а, 8, 8Б, 10, 11Б,в,г,д; 11 корп.1,2; 12, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 20, 22/22, 23/3,24, 24 корп.1; 24а, 24/2, 24/3, 26, 37, 40, 41, 42а,43, 45, 45а, 46, 47, 47а,
- Айдарова, четные номера домов от 2 по 12, от 6 по 60/24, нечетные номера домов 7, 7а, от 35 по 189/22,
- Ак. Павлова, 32, 32/1, 36, 38, 38а, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48/1, 48/2, 48а, 50,50а, 50б, 50в, 50д, 50е, 1, 1а, 1г/1, 1г/2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 9, 9/1, 10, 10/1, 10/2, 10а,11, 11а, 13, 13а, 13б, 13в, 15, 17, 19, 19а/2г; 21, 23, 23а, 25, 25а,
- Белинского, 11, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/6, 19, 20,21, 21а, 21б, 21б корп.1,2,4,5; 21б/1, 21б/4, 22, 23, 24, 24 ст. 2; 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 29Б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41,
- Беломорская, нечетные номера домов от 21а до 69а корп.4, четные номера домов от 26 до 226,
- Восход, 45, 45а, 45а корп.3, 4, 5, 7, 9,10, 48, 48 корп.2; 48а корп.1, 2, 3, 4, 49, 49а, б, в, г, д, 49б корп.1, 52,
- Годовикова, 1а, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 14а, 15, 16, 21 корп.1, 23, 29 корп.1,частные дома от 11 до 81,
- Гудованцева, четные номера домов от 2 по 110, нечетные номера домов: 11а, 11а/1, 11а/2, 11а/3, 15а/1, 71в,
- Дементьева, 1 литА; 1 литБ; 1литЖ; 1в корп.4; 2Б/1, 2в корп.3; 2г корп.1; 3/2,3/4, 3а, 5а, 5б, 9, 9а, 14б, 16, 16 корп.1; 16 корп.2; 18, 18 корп.1; 20, 20а, 20а корп.1; 22, 26, 26а, 28, 28 корп.1, 2, 3; 28а, 33а, 34, 37, 39, 43, 43/1,43а корп.1, 45, 49а корп.1; 49б, 49б корп.1, 2; 51, 51/1, 51 корп.1; 53, 70а, 70а корп.1, 2, 7, 72, 72 корп.1,2,6; 72а, 72б, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5,72/6, 72/7, 74, 1/1, 1корп. 3, 4, 8, 9, 11, 11а, 14, 15, 16, 17, 18, 35, 37, 40, 41, 41а, 41б, 41в, 48, 50, 57, 66, 97,101 ,110,187,
- Желябова, 2,
- Ижевская, 2, 2 корп.1; 2а, 2/2, 4а,
- Карагандинская, 4а, 6, 6а,
- Копылова, 4, 4а, 8, 12, 14, 14а, 18, 18/1,
- Короленко, дома от 115 до 120,
- Ленинградская, 49а, 51а, 53а, 53а корп.1, 55а, 56а, 57а, 60, 60а, 60б,
- Ленинградская 2-я, 4,
- Лядова, 13а, 15а, 16, 16/1,
- М. Миля, все дома (кроме 1стр, 2стр, 3стр, 4стр),
- Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2а/1, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7/6, 7а, 8, 10, 10корп.2; 12, 12а, 14, 14а, 14/1, 14/2, 16, 16а, 18, 18/1, 20, 20а, 22/22, 34а,49, нечетные номера домов от 55/15 по 123, четные номера домов от 58а по 128,
- Малая Печерская, 6, 7, 8, 8а, 10, 10а,
- Молодежная, 3, 3а, 6, 6а, 8, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 12, 14, 14а, 14б, 16, 16а,18, 18а,
- Молодежный пер., 3/23, 4, 6,
- Ново-Караваевская, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 10,
- Обнорского, 30, 30 корп.1, 2, 3; 30а, 30а корп.1; 30а ст.1; 49, 208а, 208корп.1, 210,
- П. Витера, 43,
- Побежимова,15/2, 17, 31, 46, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59; нечетные дома от 61 по 145, четные дома от 52 по 114,
- Пржевальского, 2, 2а, 4, 10а/60 корп.1,
- Симонова, 2, 2б, 2г/19а; 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 11а, 37а,
- Таймырская, 8,
- Тамбовская, все дома,
- Тар Урам, 1а, 3а,
- Теплично-Комбинатская, все дома,
- Трамвайная, 17,
- Тэцевская, 10, 10/1, 10 корп.1, 3, 4; 10 лит Г7; 11, 11 корп.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,10; 11а,б; 11б корп.1, 1а корп.2, 3; 4, 4а, 4б, 4в, 4д, 4е, 5 корп.1, 5а, 5б, 5бкорп.1; 6, 7, 7 корп.1,2,3,5; 7а, 7б/1, 7в, 7в/2, 7в/3, 8, 8/1, 8/273; 9, 9а, 9а корп.1, 12, 12 корп.1, 2, 3; 13, 13а, 14, 14а, 21а корп.9; 23, 25, 25а,25а/1, 25б, 208а,
- Циолковского, все дома,
- Чайковского, все дома,
- Чапаева, 40, 42, 42а, 44,
- Челюскина, дома от 1 корп.1 по 33а (кроме дома 33/56),
- Шадрина, 1,
- Беломорская, четные номера домов от 236 по 260/1, нечетные номера домов от 71 по 85,
- Выборгская, все дома,
- Выборгский пер., все дома,
- Гудованцева, нечетные номера домов от 1 по 51.
- в поселке Сухая река по ул.: Поперечно-Большая, Промышленная, Сахалинская, Сухорецкая, Ударная, Блочная, Большая Заречная, Граничная, Заречная 2-я,Камчатская, Керченская, Лянгузова, Ново-Караваевская, П. Баранова; по ул. Малая Заречная – нечетные номера домов от 1 до 13а, четные номера домов от 2 до 16, Вересаева – дома от 1 по 42а, Верхоянская – дома от 1 по 48а, Пржевальского – нечетные номера домов, Северополюсная – частные жилые дома, Челюскина – четные номера домов от 68 до 110а/16,
- в поселке Грабарский по ул.: Заботина, Заботина пер., Инвентарная, Карагандинская, Краснодонская, Кубанская, Кубанский пер., Л. Шевцовой, Максимова, Маркина, М. Армавирская, Нурлатская, Обнорского, Огарева, Панфиловцев, Поперечно-Донецкая, Райниса, Рыночная, Станиславского, Таймырская, Тар Урам, Тюленина, Тюлячинская, У. Громовой, Ц. Мариупольская, Шадрина, Астраханская, Астраханский пер., Ашхабадская, Б. Армавирская, Глинки, Джамбула, Дунайская, Желябова, по ул. Социалистическая,14, 15, 16, 18, 18а, 20, 20а,
- в поселке Новое Караваево, все улицы
- в поселке Северный, все улицы.
- в СНТ: «Ветеран КАПО», «КАПО-2», «КАПО-4», «КАПО-5», «Энергетик», «КМПО-1», «КМПО-2», «Заовражье», «Сирень», «Строитель-1», «Нарцисс», «Ягодка»,«Элекон-2», «Сад №3 Казанской ТЭЦ-2».
На время проведения работ будет организован подвоз воды. Заявки принимаются по телефону 8 (843) 231-62-60.
«Наши специалисты приложат все усилия, чтобы завершить работы как можно быстрее. Приносим извинения за временные неудобства. Пожалуйста, заранее спланируйте выходные и подготовьтесь к отключению холодной воды», – говорится в сообщении.