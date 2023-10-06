В Авиастроительном и Московском районах Казани на сутки отключат воду

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Некоторые дома Московского и Авиастроительного районов Казани на сутки останутся без воды. Об этом предупреждает МУП «Водоканал».

Водоснабжение отключат в 9 часов утра 10 октября, а возобновят только в 9 часов 11 октября. Причиной временных неудобств станут работы по подключению водопровода.

В Московском районе города на улице Беломорская отключение водоснабжения затронет дома №69/1, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/11, 69/12, 69/13, 69/14, 69/15, 69/16, 69/17, 69/18, и 69 корп. 1, а также 180а, 192, 194, 196/2, 198, 200, 202, 204, 206а, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 226, 238, 238 корп. 1, 240, 242, 242а, 244, 246, 246а и 252а.

На улице Гудованцева без воды останутся четные дома с №2 по №110 и нечетные — с №21 по №51, тогда как на улице Химиков — здания №10, 10 корп. 1, 18, 20, 28а, 40, 48, а также нечетные дома с №19 по №65.

Кроме того, воды не будет в поселке Новое Караваево Авиастроительного района: по улице Бадаева в четных домах с №26 по №58 и нечетных с №17 по №49/88; по улице Бестужева в четных домах с №72 по №110 и во всех нечетных домах; по улице Пятигорская в четных домах с №26/21 по №90/50 и нечетных с №79/20 по №129/48; по улице Софьи Перовской в четных домах с №94/7 по №150а и нечетных с №95/33 по №115; по улице Шатурская в четных домах с №226б по №252 и нечетных с №279а по №321/20.

Полностью без воды окажутся улицы 1-я Муромская, 2-я Муромская, 3-я Муромская, 4-я Муромская и 5-я Муромская, 1-я Пермская и 2-я Пермская, Валентина Котика, Зелинского, Ивана Федорова, Котовского, Моисеева, Петлякова, Рижская, Серафимовича и Софьи Ковалевской.

Автоцистерны с водой будут размещаться по заявкам, их принимают по телефону: 8 (843)231-62-60, уточняет казанский «Водоканал».