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Общество 9 июня 2024 22:10

В августе в Высокогорском районе откроются два фельдшерско-акушерских пункта

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В деревнях Ибря и Бикнарат Высокогорского района РТ построили два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава РТ.

Отмечается, что работы по возведению зданий выполнены, в данный момент идет благоустройство территории около пунктов, также необходимо подключить ФАПы к электрическим сетям и завести закупленное медицинское оборудование. Общая площадь каждого пункта составляет 43 квадратных метра.

Строительство объектов стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Открытие планируется к августу 2024 года.

В ФАПах будут трудоустроены два медицинских работника: фельдшер (заведующий) и помощник фельдшера. Пункты будут полностью укомплектованы согласно стандартам оснащения врачебной амбулатории.

Фото: © Минздрав РТ

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