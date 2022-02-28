В августе в Свияжске хотят провести фестиваль этнического спорта

Сейчас ведутся переговоры со Свияжском о проведении у них фестиваля, посвященному этническим видам спорта. Его проведение запланировано на август этого года. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал председатель Федерации этноспорта РТ Олег Кондратов.

«В России существует проект „Русские игры“. Это фестиваль этнического спорта, который традиционно проходит в Суздале. Там представлено около 30 направлений. Он получил хорошие отзывы, я хочу его привезти сюда», — отметил собеседник агентства.

Планируется, что на фестивале будут представлены как русские этнические виды спорта, так и татарские.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что более 4 тыс. татарстанцев поучаствовали в этноспортивных фестивалях во дворах.