В августе в Казани откроется главный перинатальный центр города на базе горбольницы №7

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани готовится к открытию новый перинатальный центр на базе городской клинической больницы №7, который станет головным учреждением для всей акушерско-гинекологической службы города. Ежегодно здесь будут принимать до 8 тыс. родов. Достроить объект планируется к концу лета. Об этом стало известно в ходе выездного совещания, которое на объекте провел мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Центр на 120 мест расположится в 7-этажном здании площадью более 20 тысяч кв.м. 80 коек выделят для круглосуточного пребывания в акушерском стационаре. Кроме того, в новом корпусе будет 6 родильных залов и 4 операционные, включая гибридную, сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Перинатальный центр возьмет на себя не просто вопросы родоразрешения. Здесь будет оказываться целый комплекс медицинских услуг, включая контроль беременных женщин с высокой степенью риска, проведение для них всех необходимых диагностических манипуляций и исследований и сопровождение в послеродовом периоде», – рассказал замминистра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

Также в учреждении откроется центр антенатальной охраны плода, где беременные смогут проходить скрининговые УЗИ для выявления возможных пороков развития ребенка. В неонатологическом стационаре предусмотрено 40 коек для рожениц, врачи будут работать с детьми, которые рождаются с патологиями.

На сегодняшний день подрядчик – ООО «Евростройхолдинг+» – выполнил строительство на 21%, ведутся работы на сетях тепло- и водоснабжения, монтаж вентилируемого фасада.