В августе в Казани и Иннополисе пройдет международная детская смена от «Движения первых»

С 19 по 29 августа в Казани и Иннополисе будет организован международный детский лагерь. Для участия в нем в республику приедут около 200 ребят из 14 стран. Программа будет направлена на укрепление связей между государствами. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«Ребята познакомятся друг с другом, культурами, которые они представляют. Также мы хотим, чтобы дети по-настоящему влюбились в нашу республику и приезжали сюда снова и снова. Мы считаем, что сегодня особенно важно сделать так, чтобы дети знакомились между собой уже с раннего возраста. Это поможет им и странам в целом находить новых друзей, а в будущем и партнеров в разных странах», – отметил собеседник агентства.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.