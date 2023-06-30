В августе татарстанцы смогут увидеть пик яркости самого большого астероида Весты

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Татарстанцы смогут увидеть пик яркости астероида Весты, названного в честь древнеримской богини — покровительницы семейного очага. Об этом пресс-центур КФУ рассказал директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта Юрий Нефедьев.

«На этой неделе Веста становится самым ярким астероидом из всех малых планет, которые мы можем наблюдать на небесной сфере. Причем яркость этого объекта будет только увеличиваться и достигнет пика к 22 августа», — рассказал специалист.

Веста была открыта в 1807, на сегодня она занимает первое место по массе и размеру среди астероидов. Отмечается, что сейчас она находится в созвездии Тельца и звездная величина равна 8, но затем перейдет в созвездие Водолея и звездная величина станет равна пяти (с уменьшением объект становится ярче).

«Если сейчас астероид Веста можно наблюдать с помощью бинокля с диаметром объектива от 3 см и выше, то в августе это можно будет сделать своими глазами <...> Никакой опасности для Земли это не представляет, а вот для науки имеет большой интерес», — добавил Нефедьев.