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Ру Тат
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Общество
3 августа 2022  11:36
Наталья Рыбакова

В августе татарстанцев ждет дополнительный выходной день

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В связи с празднованием 30 августа Дня республики татарстанцев ожидает дополнительный выходной. Об этом сказано в производственном календаре Минтруда РТ.

В ведомстве напомнили, что 30 августа является нерабочим днем в соответствии с республиканским законом «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан». Продолжительность рабочего дня накануне, 29 августа, сокращается на один час.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2022 году татарстанцы будут отдыхать 119 дней.

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