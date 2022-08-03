В августе татарстанцев ждет дополнительный выходной день

В связи с празднованием 30 августа Дня республики татарстанцев ожидает дополнительный выходной. Об этом сказано в производственном календаре Минтруда РТ.

В ведомстве напомнили, что 30 августа является нерабочим днем в соответствии с республиканским законом «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан». Продолжительность рабочего дня накануне, 29 августа, сокращается на один час.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2022 году татарстанцы будут отдыхать 119 дней.