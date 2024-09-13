В августе спрос на новостройки в Татарстане упал почти на 20%

Спрос на вторичную недвижимость в Татарстане в августе не изменился, однако показатели на первичном рынке продолжают падать. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по республике, изучив данные статистики.

В последний месяц лета в регионе зарегистрировано более 5,5 тысячи договоров купли-продажи жилья, что сопоставимо с июлем (5,8 тысячи). В сегменте нежилой недвижимости отмечено увеличение спроса на 7% — до 1008 сделок. Кроме того, как и в июле, зарегистрировано 1,5 тысячи договоров купли-продажи индивидуального жилья.

На 10% снизилось число сделок по земельным участкам. В августе их было 7,9 тысячи, а в июле, для сравнения, 8,8 тысячи. Однако наибольшее падение отмечено на первичном рынке. Если в июле в Татарстане было заключено порядка 1,2 тысячи договоров участия в долевом строительстве, то месяцем позднее — менее 1 тысячи, что почти на 20% ниже.

Тем не менее, подчеркнула замруководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова, эти цифры не стали резонансными.

«Судя по нашим статистическим данным, ситуация в этом сегменте ровная. Заметное снижение, начавшееся в июле, по-прежнему характерно для первичного рынка недвижимости. Безусловно, это ожидаемая реакция на изменение условий ипотечных программ после повышения ключевой ставки Центрального банка», — заметила специалист.

Так, уточнила Бурганова, число ипотек, взятых в Татарстане за последний месяц лета, оказалось на 28% меньше, чем в июле: 6,2 тысячи против 8,5 тыс.

«Статистика подтверждает, что в сегменте вторичного жилья спрос сохраняется, так как ужесточение условий по субсидированию ипотеки на новостройки привело к тому, что интерес покупателей вернулся к жилью от собственников, при этом необходимо отметить, что граждане стали больше приобретать недвижимость на собственные средства, а не на заёмные. В настоящее время накапливается отложенный спрос, и при определенных экономических изменениях и возврате лояльных условий кредитования покупателей станет больше», — заключил вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.