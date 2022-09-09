В августе по вине пьяных водителей в Татарстане погибли 11 человек

Только за август в Татарстане по вине нетрезвых водителей в ДТП погибли 11 человек. Об этом на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.

Одна из ранений произошла 24 августа в Высокогорском районе. Пьяный водитель квадроцикла с двумя нетрезвыми пассажирами вылетели в кювет и врезался в дерево. Все трое погибли.

Позже выяснилось, что погибшие употребляли спиртные напитки в «Баре 24», расположенного

в селе Шигали. Они несколько раз приезжали в кафе и уезжали. Однако ни Сотрудники заведения, ни свидетели не стали вызывать сотрудников ГИБДД.



Аналогичные два ДТП с погибшими произошли в Верхнеуслонском районе, где оба нетрезвых водителя также посещали придорожные кафе.

«Для профилактики таких происшествий необходимо освещать подобные факты в СМИ, а также рассмотреть возможность установки баннеров с надписями: "Сообщите, где едут на встречу смерти"», – отметил Гарипов на заседании.