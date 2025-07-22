В августе на Кабане состоятся гонки на китайских лодках – «драконах»

Фото: пресс-служба форума «РОСТКИ»

Жители и гости столицы Татарстана 17 августа смогут увидеть необычное зрелище – соревнования на китайских лодках «Дракон». Гонки развернутся в авкватории озера Нижний Кабан. В этом году «Кубок Дракона» пройдет в рамках III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Об этом сообщает пресс-служба бизнес-форума.

«Ежегодно культурная программа форума «РОСТКИ» пополняется новыми мероприятиями. Гонки на китайских лодках станут не просто зрелищным событием, благодаря которому жители Казани смогут прикоснуться к культуре Поднебесной. Подобные соревнования демонстрируют интеграцию культур и взаимный интерес, усиливающий деловые связи», – заметила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

На данный момент на гонки заявились 16 команд от компаний и ведомств, среди которых – «Мегастрой», «Кориб», «АВТОКАМА», ПСБ, «Сетевая компания», Министерство промышленности и торговли РТ, команда из Китая Haier и другие.

Заявку на участие до 1 августа может подать любое предприятие, после чего команда должна будет найти лодку каноэ и украсить ее в ярком китайском стиле.

Соревнования на китайских лодках «Дракон» – это один из самых красивых и значимых праздников Китая, который символизирует командный дух, преемственность традиций и стремление к достижению общих целей. Празднику, связанному с поминовением первого известного по имени китайского поэта Цюй Юаня, более 2 тыс. лет, и он входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В Казани соревнования пройдут в четвертый раз. Количество участников и команд ежегодно увеличивается, а конкуренция растет. В первых соревнованиях участие приняли 11 команд, во вторых – 16, а в третьих – 24. В этом году организаторы предполагают, что их будет не меньше, чем в прошлом

«Соревнования третий год подряд проходит при поддержке Генерального консула КНР в Казани господина Сян Бо. Соревнования на лодке «Дракон» считаются национальным видом спорта в Китае, там он очень популярен. Наши соревнования – <...> в первую очередь не про спорт, а про дружбу с Китаем. Соревнования включают в себя также культурную программу, в которой будут представлены мастер-классы от студентов из Китая, национальные танцы, игра го и так далее», – рассказал исполнительный директор Федерации гребли на байдарках и каноэ РТ, главный судья соревнований Александр Васильев.

Заезды проходят на лодках, на нос каждой из которых крепится голова дракона, а на корму – его хвост. На судне сидит барабанщик, который задает темп и ритм движению, десять гребцов и рулевой на карме, который следит за курсом. В каждой команде по правилам должна быть одна женщина. В каждом заезде будут участвовать по шесть лодок. Побеждает та лодка, нос которой первой пересечет финишную прямую.

С более подробной информацией и программой форума можно ознакомиться на сайте – russiachinaforum.com. Оператором по подготовке и проведению форума «РОСТКИ» выступает АНО «Дирекция международных программ».