Татарстанцы сбили насмерть 59 лосей и 13 кабанов

В Татарстане участились случаи наездов на диких животных. Только на этой неделе в республике зафиксировано два таких ДТП, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В 2022 году сбито 101 животное – 59 лосей, 29 косуль и 13 кабанов. На этой неделе в результате ДТП погиб кабан, а на прошлой неделе – лось», – сообщили в ведомстве.

На этой неделе, во вторник, в Высокогорском районе на автодороге Казань-Малмыж водитель легкового автомобиля «Hyundai» совершил наезд на кабана. Животное от полученных травм скончалось. Автомобиль получил незначительные повреждения.

На прошлой неделе около населенного пункта Дмитриевка на автодороге Набережные Челны – Альметьевск неизвестный на автомобиле «Лада Ларгус» сбил лося. Автомобилист скрылся с места происшествия. Животное от полученных травм скончалось. Розыск виновника аварии продолжается.

Для сравнения, за 2021 год в Татарстане зафиксировано 150 ДТП с участием животных – 95 лосей, 25 косуль, 45 кабанов и 2 маралов.