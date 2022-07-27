Казанцам покажут фильмы на крыше торгового центра, набережной Кабана и фабрике Алафузова

В августе на различных открытых площадках Казани будут проходить бесплатные кинопоказы для всех желающих. Планируется, что кинопоказы будут проходить каждый день в течение всего месяца. Горожанам покажут современные и культовые российские картины, а также татарстанские премьеры.

Кинопоказы проведут на фабрике Алафузова, крыше ТРЦ KazanMall, на территориях жилых комплексов, а также на набережной озера Кабан и в сквере имени Зайни Султана.

«Мы постарались подбирать репертуар под стать специфичной атмосфере самих площадок. К примеру, на фабрике Алафузова будет демонстрироваться артхаусное кино, а на крыше торгового центра или в пространстве жилых комплексов – семейные фильмы», – рассказала руководитель пресс-службы «Татаркино» Фаина Харитонова.

На набережной озера Кабан, по ее словам, кинопоказы будут приурочены к знаковым событиям – таким, как День Железнодорожника, День физкультурника, День российского флага.

Расписание киносеансов может быть скорректировано в связи с погодными условиями. Актуальное расписание об уличных кинопоказах лучше всего уточнять в день желаемого показа на официальном сайте и в аккаунте «Татаркино».