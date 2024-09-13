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В августе 2024-го Россию посетило максимальное количество иностранных туристов
В августе 2024-го в России погостило 1,05 млн туристов-иностранцев. Это максимум за последние два года, пишет РИА Новости.
Причем отметку в 1 млн по данному показателю Россия преодолевает уже второй месяц подряд. Так, в июле нашу страну посетило 1,05 млн человек из зарубежа.
Интересно, что ранее таких рекордов Россия достигала последний раз в сентябре 2022-го, когда в стране погостило 1,05 млн иностранцев.
В общей сложности за 8 месяцев 2024-го Россию посетили 6,07 млн туристов-иностранцев, что на 800 тыс. туристов больше, чем за тот же период 2023-го и 2022 года соответственно.
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