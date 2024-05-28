В Авдеевке военные обнаружили схрон ВСУ с противотанковыми комплексами Javelin

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения российской группировки войск «Центр» в процессе разминирования территорий в Авдеевке обнаружили и обезвредили тайник вооруженных сил Украины, где хранилось вооружение и боеприпасы иностранного производства, сообщает ТАСС.

Во время проведения инженерной разведки саперы обследовали подвал одного из частных домов и обнаружили замаскированный схрон, в котором были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-мм осколочные мины, а также немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету.

Перед изъятием обнаруженных боеприпасов специалисты тщательно обследовали подвал на наличие различных минно-взрывных ловушек и растяжек. После этого все найденные в тайнике боеприпасы были вынесены для последующей утилизации.

Как уточнили в Минобороны, во время работ по разминированию саперам группировки «Центр» приходится обезвреживать различные виды советских мин, неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов, а также мины иностранного производства.