Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Авдеевке, по предварительной информации, были тайные тюрьмы и пыточные
По предварительной информации, в Авдеевке были тайные тюрьмы и пыточные, передает РИА Новости слова посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.
Посол отметил, что известно, что на территории Авдеевки были тайные пыточные. Туда притаскивали людей по политически мотивированным статьям.
Мирошник уточнил, что есть предварительная информация о тайных захоронениях в городе, о последствиях пыток, будет развернута работа по изучению этих данных.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»