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СВО 20 февраля 2024 12:01

В Авдеевке, по предварительной информации, были тайные тюрьмы и пыточные

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По предварительной информации, в Авдеевке были тайные тюрьмы и пыточные, передает РИА Новости слова посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

Посол отметил, что известно, что на территории Авдеевки были тайные пыточные. Туда притаскивали людей по политически мотивированным статьям.

Мирошник уточнил, что есть предварительная информация о тайных захоронениях в городе, о последствиях пыток, будет развернута работа по изучению этих данных.

#спецоперация на Украине
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