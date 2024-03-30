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Происшествия 30 марта 2024 16:36

В Татарстане водитель «Лады» погиб в аварии с КамАЗом и двумя легковушками

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Сегодня на трассе Казань – Оренбург произошло смертельное ДТП, сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

По предварительным данным, водитель «Лады» вырулил на встречную полосу в месте, где выезд был запрещен, и врезался в заднее колесо автоцистерны, а затем отлетел во встречное BMW.

Фото: © Прокуратура РТ

В результате аварии водитель «Лады» погиб на месте. Двое его пассажиров госпитализированы в Бугульминскую больницу.

Фото: © Прокуратура РТ

Известно, что водитель отечественного автомобиля не был пристегнут ремнем безопасности.

#смертельное дтп
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