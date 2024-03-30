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В Татарстане водитель «Лады» погиб в аварии с КамАЗом и двумя легковушками
Сегодня на трассе Казань – Оренбург произошло смертельное ДТП, сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.
По предварительным данным, водитель «Лады» вырулил на встречную полосу в месте, где выезд был запрещен, и врезался в заднее колесо автоцистерны, а затем отлетел во встречное BMW.
В результате аварии водитель «Лады» погиб на месте. Двое его пассажиров госпитализированы в Бугульминскую больницу.
Известно, что водитель отечественного автомобиля не был пристегнут ремнем безопасности.
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