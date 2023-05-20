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В аварии с легковушкой и автобусом в Казани пострадали четыре человека
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В Казани в ДТП с легковым авто и автобусом пострадали несколько человек, сообщает ассоциация АТП РТ.
Сегодня у остановки на улице Глушко автовладелец не предоставил преимущество водителю маршрута №46 из-за чего в салоне автобуса травмы получили три пассажира, а также кондуктор.
Водитель автобуса незамедлительно вызвал на место врачей.
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