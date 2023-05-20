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Происшествия 20 мая 2023 20:13

В аварии с легковушкой и автобусом в Казани пострадали четыре человека

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В Казани в ДТП с легковым авто и автобусом пострадали несколько человек, сообщает ассоциация АТП РТ.

Сегодня у остановки на улице Глушко автовладелец не предоставил преимущество водителю маршрута №46 из-за чего в салоне автобуса травмы получили три пассажира, а также кондуктор.

Водитель автобуса незамедлительно вызвал на место врачей.

#дтп с автобусом
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