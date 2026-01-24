В аварии рядом с Усадами пострадали пассажиры двух машин

В аварии, произошедшей сегодня утром рядом с Усадами, пострадали пассажиры двух автомобилей.

Утром в соцсетях распространились видео о массовом ДТП, где у одной из машин полностью отсутствует бампер, а другая врезалась в дорожные ограждения и полностью их разрушила. На место аварии приехала бригада медиков.

По информации ГАИ Лаишевского района, ДТП произошло в 9:25 и лишь между двумя автомобилями на дороге из Казани в сторону Борового Матюшино. 23-летний водитель Škoda Rapid пытался развернуться с обочины и создал помеху Kia Ceed, после чего автомобили столкнулись, а пассажиры обоих машин получили травмы.