В аварии на трассе в Татарстане погиб водитель легковушки, пассажир скончался в больнице

Сегодня в районе шести часов вечера на трассе в Алексеевском районе, рядом с селом Ошняк, произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.

Как рассказали агентству в пресс-службе МВД по РТ, по предварительной информации, водитель Лады выехал на встречку, где сколкнулся с автомобилем Hyundai.

В результате ДТП погибло двое: водитель Лады скончался от полученных травм на месте, а пассажир – в больнице. Также, по словам очевидцев, пострадал один человек в салоне Hyundai. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства ДТП.