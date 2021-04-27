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Ру Тат
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27 апреля 2021  20:56
Павел Климчак

В аварии на трассе в Татарстане погиб водитель легковушки, пассажир скончался в больнице

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Сегодня в районе шести часов вечера на трассе в Алексеевском районе, рядом с селом Ошняк, произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.

Как рассказали агентству в пресс-службе МВД по РТ, по предварительной информации, водитель Лады выехал на встречку, где сколкнулся с автомобилем Hyundai.

В результате ДТП погибло двое: водитель Лады скончался от полученных травм на месте, а пассажир – в больнице. Также, по словам очевидцев, пострадал один человек в салоне Hyundai. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства ДТП.

ДТП ДТП с погибшими ДТП с пострадавшими вылетел на встречку
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