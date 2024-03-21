Мухаметшин: Казанский юридический институт — это бренд не только в РТ, но и для России

В Казани состоялось торжественное мероприятие по случаю 50-летия создания Казанского юридического института МВД России. Оно собрало выпускников вуза, курсантов и почетных гостей, одним из которых стал Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Казанский юридический институт — это бренд, причем не только на уровне Татарстана, но и по всей России. Это кропотливый, настойчивый труд педагогического коллектива. И результат их работы — это выпускники, которые успешно занимаются юридической деятельностью в разных ведомствах. В этом вузе работали и работают выдающиеся люди. Подготовили более 20 тыс. специалистов. Люди отсюда выходят очень хорошо подготовленные в юридическом и правовом плане», — отметил глава татарстанского парламента.

Он подчеркнул, что в институте обучаются и иностранные студенты, которые приобщаются к нашей культуре, при этом получая качественное образование.

Поздравить КЮИ с юбилеем пришли много почетных гостей, в том числе руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, секретарь Совета безопасности РТ генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов, министр внутренних дел по РТ генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов и многие другие. Знаменательная дата не осталась незамеченной и на федеральном уровне. С торжественной речью выступил начальник Главного управления по работе с личным составом МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов.

«С точки зрения молодых людей, 50 лет — это что-то далекое, мудрое и серьезное. С точки зрения нашего поколения, в таком возрасте жизнь только начинается. Надеемся, что Казанский юридический институт и в дальнейшем будет мощным, сильным, мудрым, но в то же время молодым, инициативным и задорным. Благодарю вас за то, что мы вместе с вами работаем над воспитанием сотрудников органов правопорядка», — сказал Ларионов.

Для гостей мероприятия был подготовлен небольшой фильм об истории института, его достижениях и планах. Был отмечен вклад руководителей вуза в разные годы. Также с речью выступил и действующий начальник КЮИ МВД России генерал-майор полиции Фоат Зиннуров.

«Более 80% руководителей отделений МВД по Республике Татарстан — это наши выпускники. Также среди них есть министры, главы администраций городов и районов. Приятно, что все они не утратили связь со своей альма матер. Мы гордимся вами. Сегодня наш институт — центр профессионального юридического образования, правовой науки и культуры в регионе. Мы в авангарде формирования новой полицейской культуры. Мы руководствуемся утверждением, что настоящий полицейский должен быть не только отлично образован, но и безупречен в моральном плане и прекрасно воспитан», — заявил он.

С поздравлениями и благодарностями институту выступил и министр внутренних дел Татарстана Дамир Сатретдинов.

«Сегодня свыше 600 выпускников института несут службу в МВД республики. Ежегодно в стенах института профессию полицейского получают 800 сотрудников. Мы высоко ценим вашу помощь в повышении квалификации личного состава органов внутренних дел», — сообщил он.

После торжественных слов и награждения сотрудников института для гостей праздника был подготовлен концерт с патриотическими и фольклорными номерами.