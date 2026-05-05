В «Авангарде» опровергли слухи о переносе седьмого матча 1/2 финала плей-офф с «Локомотивом»

В «Авангарде» опровергли информацию о переносе даты седьмого матча полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина с «Локомотивом». В омском клубе заявили, что такие варианты не рассматриваются, сообщает портал Om1 Омск.

Ранее телеграм-канал «Mash-на спорте» объявил о том, что аэропорт Омска временно закрыт по причине угрозы атаки БПЛА и команды не могут вылететь в Ярославль.

В результате дата седьмого матча плей-офф между «Авангардом» и «Локомотивом» может быть перенесена. Либо сама серия состоится не в Ярославле, а в Екатеринбурге, на домашней арене другого клуба КХЛ – «Автомобилиста».

Седьмой матч 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом» запланирован на 6 мая. Начало – в 19:30 мск.

Ранее «Ак Барс» оформил путевку в финал плей-офф в пяти матчах полуфинальной серии с «Металлургом» (4-1).

