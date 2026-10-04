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Общество 4 октября 2026 09:24

В АТОР рассказали о европейцах, желающих приобрести жилье в России

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Некоторые туристы из европейских стран рассматривают возможность приобретения недвижимости в России после знакомства с регионами во время поездок. В частности, такой интерес отмечают среди граждан Германии, рассказала ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, немецкие туристы достаточно активно посещают Калининградскую область по сравнению с жителями других европейских государств. Во время Балтийского туристического форума обсуждались случаи, когда приезжавшие на отдых иностранцы начинали изучать возможности покупки жилья в регионе.

Ломидзе также отметила, что жители Германии нередко выбирают для поездок Москву и Санкт-Петербург. По ее мнению, среди таких путешественников есть люди, которые ранее жили в России или СССР, а затем переехали за границу.

«Совершенно очевидно, что это бывшие наши граждане или граждане Советского Союза, которые десятилетия назад уехали и приезжают теперь для того, чтобы показать своим детям, может быть, внукам, свою историческую родину», – рассказала эксперт.

#туристы #европа #германия #покупка жилья
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