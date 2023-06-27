В Атнинском районе Татарстана открылся обновленный детский лагерь на 128 мест в смену

В Атнинском районе Татарстана после реновации открылся детский лагерь «Чулпан». На капитальный ремонт было затрачено примерно 100 млн рублей. Здесь обновили четыре спальных корпуса, медпункт, столовую, банно-прачечный комплекс, КПП и клуб, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Создавать возможности для молодежи вне зависимости от места проживания. Так звучит один из наших приоритетов. Ведется масштабная работа по реновации молодежных объектов, чтобы они были привлекательными для молодежи. Лагерь „Чулпан“ — один из ярких примеров создания доступной обновленной инфраструктуры в малых районах», — подчеркнул министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Вместе с тем мы стремимся к тому, чтобы каждый из лагерей имел свой профиль, и пристальное внимание уделяем содержанию смен. После ремонта лагерь сможет принимать до 128 ребят за одну смену. Отмечу, что это единственный детский лагерь в районе, и поэтому его обновление и функционирование особо важно для населения Атни», — добавил он.

По словам министра, уже в этом году в лагере запланировано проведение трех смен по естественно-научному, спортивному и художественно-творческому направлениям.

Лагерь был построен в 1987 году, но в последние годы не функционировал, потому что пришел в ветхое состояние. В 2019 году начали разрабатывать проект его реновации, и только в этом году на его территории завершились ремонтные работы.