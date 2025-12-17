В Атнинском районе РТ началась подготовка документации для реставрации дома Бакирова

В Атнинском районе Татарстана началась подготовка конкурсной документации для приватизации объекта культурного наследия – дома Бакирова – по льготной цене за 1 рубль. Об этом в ходе эфира рассказал председатель комитета республики по охране ОКН Иван Гущин.

«Сегодня принято решение этот объект предлагать инвесторам по льготной цене за рубль. Мы активно с главами районов отрабатываем эту практику. Этот объект важный как для района, так и для всей республики. Поэтому, надеемся, что быстро найдем инвестора», – сказал Гущин.

По его словам, в ближайшее время на сайте Дом.РФ появится объявление о выставлении объекта на аукцион для инвесторов.